Franse justitie jaagt op Hollandse 'sneeuwsnuivers'

In het skigebied van Tignes krijgen buitenlandse touroperators sinds kort voorlichtingsmateriaal uitgedeeld. ,,We patrouilleren tegenwoordig ook zeven dagen in de week ’s nachts’’, zegt een politiewoordvoerder in de stad. ,,Aan jong publiek delen we ID-kaartjes uit: daar kunnen ze hun naam en logeeradres op zetten. Als we ze dan ’s nachts vinden op straat, geveld door drugs of alcohol, dan brengen we ze naar dat adres.’’



Hulporganisatie Le Pélican is aanwezig in acht skigebieden in de Alpen. Daar worden onder meer flyers uitgedeeld: ,,Het gebruiken, kopen, aanbieden en bezitten van wiet, cocaïne en xtc is verboden en kan je 1 jaar cel opleveren of een boete van 3.750 euro.’’



Op de folders staan ook noodnummers die gebeld kunnen worden en tips (in het Frans en Engels) wat je moet doen als iemand een ‘bad trip’ heeft. ,,We willen ongelukken voorkomen, we willen dat alle vakantievierders weer veilig naar huis gaan en dat het imago van de skigebieden goed blijft’’, aldus Brigitte Hug van Le Pélican.