Franse justitie over ontsnapping: 'Zeer zware jongens moeten vaker rouleren'

Redoine of Redouane Faïd is nog altijd voortvluchtig, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen het Franse persbureau AFP. Zo'n 2900 politiemensen zijn sinds gisteren gemobiliseerd om in heel het land uit te kijken naar de crimineel en hem zo snel mogelijk weer achter de tralies te krijgen.



De helikopter waarmee hij ontsnapte, werd gisteren met verbrande motor aangetroffen op zo'n 60 kilometer van de gevangenis. De piloot verkeerde in shock. Faïds bevrijders hadden hem gistermorgen onder bedreiging van vuurwapens gedwongen hen te vervoeren vanaf een vliegclub ten zuidoosten van Parijs.



Faïd en zijn bevrijders vluchtten in een zwarte Renault, bestuurd door een vierde handlanger, in de richting van de A1. Dat is de snelweg Lille-Parijs. De wagen werd uitgebrand teruggevonden in de parkeergarage van een winkelcentrum in Aulnay-sous-Bois aan de noordoostrand van Parijs. De inzittenden stapten over in een witte Citroën-bestelwagen en verdwenen in de richting van het aangrenzende departement Val d'Oise.