Franse kerk verkoopt gebouwen om slachtoffers van seksueel misbruik te compenseren

Onderzoek: 3000 pedofielen in Franse katholieke kerk misbruik­ten meer dan 200.000 slachtof­fers

In de Franse katholieke kerk zijn de afgelopen decennia 330.000 kinderen seksueel misbruikt. In twee derde van de gevallen waren de daders priesters en geestelijken. Het overige misbruik had bijvoorbeeld plaats in katholieke scholen of tijdens jongerenbijeenkomsten. De slachtoffers waren in 80 procent van de gevallen jongens, vooral van 10 tot 13 jaar.

5 oktober