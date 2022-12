Franse kerstman met zwarte band overmeestert dronken en agressieve man op kerstmarkt

Pascal Guillotel, een gepensioneerde agent, stond afgelopen donderdag op de kerstmarkt in de Franse stad Vannes om kinderen te vermaken. Tegen de avond, toen Guillotel zijn kostuum al had uitgetrokken, zorgde een dronken man echter voor een domper op de feestvreugde, meldt Ouest-France . Zo viel hij gezinnen lastig en raakte hij slaags met een bewaker die de opdracht had gekregen om de onruststoker weg te sturen.

Guillotel, die ook een zwarte band in judo heeft, slaagde erin de dronken man te overmeesteren. ,,Hij was agressief tegen de leden van het feestcomité”, stelt de onvermoede held. Een van de aanwezigen had een bewakingsagent gebeld, maar ook die kon de man niet kalmeren. ,,Hij bleef maar hysterisch spartelen”, aldus Guillotel. De kerstman en ex-politieagent besloot vervolgens om in te grijpen en de man in een judogreep te houden tot de politie ter plaatse was.