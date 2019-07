Franse machinist laat trein met pantserwagens achter op station

De vrachttrein beladen met onder meer pantserwagens van een regiment dat deelneemt aan de militaire parade van 14 juli in Parijs, stopte onaangekondigd op het station van Libourne, ten noordoosten van Bordeaux. De trein was onderweg naar een rangeerterrein in het verderop gelegen Bègles waar de reis naar Parijs de volgende morgen zou worden voortgezet.



De Franse spoorwegmaatschappij SNCF was niet op de hoogte van de actie van de machinist en belde verbaasd de politie over de gestrande trein in Libourne. Tot grote opluchting van de SNCF was er snel een collega beschikbaar om de trein verder te rijden en andere treinen hebben geen hinder ondervonden van het incident. Het is niet bekend of de SNCF de machinist heeft berispt.