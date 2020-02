Franse moeder doodt dochtertje (1) en gooit lichaam in kledingcontainer

De zoektocht naar een verdwenen meisje (1) in Frankrijk is in een drama geëindigd. Het meisje Vanille werd zaterdag als vermist opgegeven en een dag later teruggevonden in een kledingcontainer. Haar moeder (39) heeft bekend het meisje om het leven te hebben gebracht. De vrouw zit in de cel.

Moeder Nathalie S. verbleef al een jaar in een opvanghuis voor zwangere en alleenstaande vrouwen in de Franse plaats Angers, zo'n 300 kilometer ten zuidwesten van Parijs. De vrouw kampte met psychische problemen en had enkele maanden geleden al eens geprobeerd om uit het leven te stappen.

In het opvangcentrum kreeg ze haar dochtertje – dat bij de geboorte door een rechter in een pleeggezin was geplaatst – af en toe nog te zien. Vrijdag verliet ze samen met de 1-jarige Vanille rond 11 uur ‘s morgens het centrum. Ze moest om 17.30 uur terug zijn, maar kwam niet meer opdagen.

Alarm

Toen ze zich de volgende dag nog altijd niet had gemeld, werd alarm geslagen. De vrouw werd uiteindelijk zondagmorgen aangetroffen in een hotel in Nantes. Maar van Vanille was geen spoor. Tijdens de ondervraging gaf de vrouw toe dat ze haar dochter had gedood en het lichaampje in een container voor oude kleding had gegooid, vlakbij de plek waar ze woonde. Ze gaf verder geen uitleg over wat er precies was gebeurd.