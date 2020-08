Franse officier verdacht van spionage voor Rusland

Vrijgela­ten Franse seriever­krach­ter maakt nieuw slachtof­fer (15)

11:43 De 15-jarige Céleste ging ‘s middags even een pakje ophalen bij het postkantoor, in het centrum van Nantes, in west-Frankrijk. Dat had haar moeder haar gevraagd. Op straat werd het meisje aangesproken door een man. Die vroeg of ze kon helpen een doos te dragen naar zijn huis. Dat deed ze. Samen liepen ze naar een afgelegen en verlaten appartement, op 200 meter van het woonhuis van Céleste.