Franse onderzoekers verdenken piloot rampvlucht MH370: Had controle tot aan crash

Nederland­se kinderen terug uit strijdge­bied Syrië, maar oorlog niet uit hen

7:13 In Nederland wordt alles in gereedheid gebracht voor de terugkeer van tientallen Nederlandse kinderen uit het strijdgebied in Syrië. Voor oudere kinderen, die mogelijk een bedreiging voor de Nederlandse samenleving vormen, is een speciale opvanglocatie opgezet.