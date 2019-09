Franse oud-president Jacques Chirac op 86-jarige leeftijd overleden

‘President Jacques Chirac stierf vanmorgen te midden van zijn gezin’, verklaart Frédéric Salat-Baroux, de echtgenoot van Chiracs jongste dochter Claude.



De in 1932 geboren Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Daarvoor was van 1974 tot 1976 en van 1986 tot 1988 premier van het land. Van 1977 tot 1995 was hij tevens burgemeester van Parijs.



Tijdens zijn tweede termijn als president verloor Chirac het vertrouwen van veel Fransen. Hij werd destijds gezien als minst populaire president in de moderne Franse geschiedenis.



Op 15 december 2011 werd Chirac door een Parijse rechtbank schuldig bevonden aan het wegsluizen van publieke middelen en het schenden van het publieke vertrouwen. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voorwaardelijk.