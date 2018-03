'Franse oud-president Nicolas Sarkozy gearresteerd '

UpdateDe vroegere president van Frankrijk Nicolas Sarkozy is gearresteerd. Dat hebben bronnen binnen justitie in Parijs gezegd. Hij wordt door de politie verhoord in een onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagne van 2007.

Over die verkiezingscampagne deden eerder al berichten de ronde. Zo beweerde een Frans-Libische zakenman in 2016 dat hij drie koffers met geld van de voormalige Libische leider Muammar Kaddafi aan Sarkozy had overgedragen. Het zou gaan om bedragen van 5 tot 6 miljoen euro. Het geld werd cash vanuit Libië overgebracht naar Sarkozy’s campagneteam, van eind 2006 tot begin 2007.



,,Het was zo’n soort koffer, je deed 'm zo open, en daar zat dan het geld in'', vertelde zakenman Ziad Takieddine ruim een jaar geleden tegen verschillende media, terwijl hij met handbewegingen de koffer symboliseerde. Hij was degene die het geld transporteerde. ,,En ik ga het allemaal aan justitie vertellen.''

50 miljoen euro

Justitie in Frankrijk doet al sinds 2013 onderzoek naar de financiering van zijn presidentscampagne van 2007. In totaal zou onderzoek gedaan worden naar de herkomst van 50 miljoen euro. De conservatief Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor de verkiezingen van 2012 van de socialist François Hollande.



Vanochtend werd Sarkozy in de Parijse voorstad Nanterre voor het eerst zelf in hechtenis genomen om verhoord te worden over de zaak. Sarkozy heeft altijd ontkend geld van Libië te hebben aangenomen en sprak de aantijgingen fel tegen. ,,Schaamt u zich niet?'', zei hij boos tegen een televisiepresentator die hem naar de aantijgingen vroeg.

Niet de enige zaak