Franse overheid adopteert honderden ‘coronaweeskinderen’

Voortvluch­ti­ge verdachte (22) van spectacu­lai­re juwelen­roof uit Duits museum vast

18 mei Anderhalf jaar na de spectaculaire juwelenroof uit een museum in Dresden is een vijfde verdachte opgepakt. Het gaat om Abdul Majed Remmo (22), lid van een beruchte criminele ‘clan’ uit Berlijn, meldt het Openbaar Ministerie in Dresden. Hij is de helft van een tweeling en wist tweemaal te ontkomen aan de politie.