Franse politie zet traangas en waterkanonnen in tegen massaal pensioenprotest, zeker 217 arrestaties

In de avond voerden agenten charges uit om de demonstranten terug te dringen en te verspreiden. Inmiddels lijkt de rust te zijn teruggekeerd in de hoofdstad, waar volgens de politie minstens 217 mensen zijn opgepakt.

Het plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. Critici vinden het desbetreffende artikel, dat in de Franse geschiedenis honderd keer is ingezet, ondemocratisch.

Franse media berichtten over onrust in meerdere steden, waaronder Lyon, Marseille, Toulouse en Dijon. In Lille belandden twee betogers met verwondingen in het ziekenhuis. In Rennes moesten bushokjes en een makelaarskantoor het ontgelden. In Nantes werden ook botsingen tussen politie en actievoerders gemeld.