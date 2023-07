Franse schaapherders hebben een antwoord op de wolf: de patou

Met video Dit moet je doen als je oog in oog met een wolf komt: ‘De hond van je buurman is gevaarlij­ker’

Een wielrenner die tijdens een tochtje over de Veluwe achtervolgd wordt door een echte wolf. Dat zal veel mensen de stuipen op het lijf jagen. Maar als mens hoef je niet bang te zijn voor wolven, zeggen experts. Wij zijn geen prooi voor de wolf. Toch is het goed om te weten wat je kunt doen als je een wolf in het wild tegenkomt. Expert Leo Linnartz geeft tips.