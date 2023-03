Franse Senaat keurt pensioenplannen Macron goed, nieuwe protestacties dreigen

Het pensioenplan kreeg de steun van 195 senatoren; 112 stemden tegen. Met de goedkeuring van het volledige pakket maatregelen is voor de regering een eerste belangrijke horde genomen. Een gezamenlijke commissie van de Senaat en het Lagerhuis, de Assemblée Nationale, moet nu de definitieve tekst vaststellen. Die moet dan nogmaals in beide huizen in stemming worden gebracht. Dat gebeurt waarschijnlijk op donderdag.

De uitkomst van die definitieve stemming is allerminst zeker, omdat de regering geen meerderheid heeft in de Assemblée. Als de regering niet zeker is van voldoende steun, kan ze besluiten de pensioenhervorming door te drukken zonder die in stemming te brengen. De Franse grondwet biedt daartoe de ruimte, maar die zogeheten artikel 49/3-procedure is omstreden en wordt zelden gebruikt.

Rellen in Parijs

Zaterdag protesteerden opnieuw honderdduizenden Fransen tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. In Parijs braken in de avond rellen uit. Vuilnisbakken werden in brand gestoken en etalageruiten ingeslagen. De politie verrichte 32 arrestaties. Voor woensdag, de dag dat naar verwachting de gezamenlijke commissie van het Lager- en Hogerhuis bijeenkomt, zijn nieuwe demonstraties en stakingen aangekondigd.