Franse toeristentrekpleister afgesloten van buitenwereld: ‘We kunnen alleen maar bidden’

Met ruim drie miljoen bezoekers per jaar is getijdeneiland Mont Saint Michel na Parijs de grootste toeristische trekpleister van Frankrijk. Door de lockdown als gevolg van de coronacrisis werd het bedevaartsoord van de ene op de andere dag afgesloten van de buitenwereld. Daarmee kwamen de ongeveer 30 inwoners zonder inkomsten te zitten.

De VVV van Mont Saint Michel-Normandië heeft geen idee wanneer en vooral hoe het toerisme weer opgestart kan worden. ,,Hotels, cafés en bars vallen niet onder de categorie waarvoor de coronamaatregelen op 11 mei worden versoepeld’’, verklaarde directeur Hervé Bierjon eind vorige week tegenover de krant Ouest France. Voor (souvenir)winkels is het afwachten. Het lijkt hem uiterst lastig zo niet onmogelijk om de afstandsregel van minstens een meter na te leven in de smalle trapstraatjes die alleen toegankelijk zijn voor voetgangers.

Voor de lockdown in Frankrijk trokken dagelijks zo'n 30.000 bezoekers door de middeleeuwse straatjes en steegjes. Sinds 17 maart zijn ze leeg. De weinige technici die er nog werken, kunnen hun ogen niet geloven. ,,Dit is de eerste keer dat we de Mont zo zien’’, verklaarde een van hen tegenover een journalist van de nieuwszender France Info. Die sprak van een haast surrealistisch beeld.

,,Er heerst stilte die slechts af en toe verbroken wordt door meeuwen. Ik waan me op een filmset”, beschreef verslaggever Thomas Paga de situatie. De economische gevolgen van de lockdown zijn volgens hem catastrofaal voor de detailhandel op het eiland. Daar begint het toeristenseizoen zoals ook elders in Frankrijk in april. ,,We mogen blij zijn als we in het najaar weer open mogen, maar in november ga mijn verloren inkomsten niet inhalen’’, zei uitbater Marc Yrieux van een souvenirshop.

Triest

De lockdown doet burgemeester Yan Galton denken aan vervlogen tijden maar dan wel met pijnlijke gevolgen. ,,Ik herinner me hoe ik als kind met een houten zwaard deed alsof ik Ivanhoe was en het fort zou beheren. De rust die hier nu heerst is weldadig maar vanuit economisch oogpunt triest’’, verklaarde hij tegenover een verslaggeefster van persbureau Reuters.

De enigen voor wie er niks is veranderd, zijn de vijf monniken en zes nonnen uit de abdij uit 966 op het eiland. Zij gaan rustig door met hun dagelijkse routine van werken en bidden. ,,Hoewel de lockdown ons een diep gevoel van tegenspoed bezorgt, houden we hoop. In alle crises die we hebben gekend, is ons het bidden nooit verhinderd’’, zei broeder Philippe van de monastieke broederschap van Jeruzalem tegen de journaliste.

Volledig scherm Broeder Philippe. © REUTERS

Volledig scherm Zuster Eva-Marie beklimt de trap naar de abdij. © REUTERS

Volledig scherm Het gesloten restaurant De Oude Herberg. © REUTERS

Volledig scherm Gesloten winkels en restaurants in een van de smalle straatjes op het eiland. © REUTERS