Franse vrachtwagenchauffeurs blokkeren grenzen uit onvrede

Regering Trump trekt beschermde status Haïtianen in VS in

4:46 De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten dat 60.000 Haïtianen die in de de afgelopen jaren in VS mochten wonen en werken, binnen anderhalf jaar terug moeten keren naar hun thuisland. Zij kregen een beschermde status nadat Haïti in 2010 werd getroffen door een verwoestende aardbeving.