Franse zakenman en oud-minister Tapie vrijgesproken van fraude met 400 miljoen euro

In de zaak uit 2008 kende het Franse ministerie van Financiën hem 403 miljoen euro toe. Dit was een vergoeding voor de schade die Tapie, grootaandeelhouder van sportbedrijf Adidas, opgelopen zou hebben door de verkoop van het sportmerk aan de bank Crédit Lyonnais in de jaren negentig. In een schikking met de bank kreeg Tapie in 2008 honderden miljoenen euro's van de Franse staat.



Die stapte vervolgens naar de rechter omdat de arbitragezaak in het conflict met de bank doorgestoken kaart zou zijn. De arbitrage was ingesteld door Christine Lagarde, toen minister van Financiën, en straks de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank. Die werd later schuldig bevonden aan nalatigheid in deze zaak, maar ontving hiervoor geen straf.



Tegen Tapie was in april vijf jaar cel geëist voor fraude en verduistering van overheidsgeld. Een oud-kabinetschef van Lagarde werd beschuldigd van medeplichtigheid. Ook hij en alle andere verdachten gaan vrijuit. Tapie zelf was niet aanwezig op de zitting. De 76-jarige lijdt aan maag- en slokdarmkanker.