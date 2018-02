Franse zangeres stapt uit The Voice na rel om facebookberichten

De 22-jarige Mennel Ibtissem veroverde vorige week zaterdag met haar cover van Leonard Cohen's Hallelujah duizenden harten. Haar stem zorgde ervoor dat de vier juryleden zich omdraaiden en haar vertolking van het legendarische nummer werd op YouTube meer dan een miljoen keer beluisterd. Maar dat was niet de enige reden waarom Ibtissem afgelopen week massaal de aandacht trok.



In 2016 gaf ze op Facebook haar mening over de aanslag in Nice. Haar reactie, die inmiddels is verwijderd luidde: ,,Het is routine geworden: 1 aanslag per week." Op ironische toon schreef ze vervolgens dat deze zogezegde 'terrorist' uiteraard zijn identiteitspapieren bij zich had, want ,,wanneer wij een vuile aanslag plannen, nemen wij altijd onze papieren mee #Preneznouspourdescons (denken jullie dat we idioten zijn?, red.)".



Ook op de aanslag in Saint-Etienne-du-Rouvray in dezelfde zomer van 2016, waarbij een priester in zijn kerk werd vermoord, reageerde ze: ,,Onze regering, dat zijn de echte terroristen."