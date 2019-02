Fransen bespreken toekomst met Gele Hesjes, kaas en chips

Het is zeven uur 's avonds. In een gemeentelijke feestzaal aan de rand van Chartres staan tien tafeltjes met elk vijf stoelen eromheen. Op de tafels liggen papier en pennen, maar ook plastic bordjes met vleeswaren, kaas, chips en minitomaatjes.



,,Je hebt versnaperingen nodig om de avond door te komen, hè?'', zegt een lachende Guillaume Kasbarian. Hij is parlementariër van regeringspartij LREM. Chartres valt in zijn kiesdistrict. Hij organiseert hier het door president Macron gewenste 'Groot Nationaal Debat'.



In het hele land mogen Fransen meepraten over de toekomst van het land, naar aanleiding van de acties van de Gele Hesjes. ,,Wij houden zes van zulke bijeenkomsten in Chartres en omgeving'', vertelt Kasbarian. ,,De ene keer zitten we in een stad, de andere keer in een klein dorp. Soms komen er 50 mensen, soms 140.''