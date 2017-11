Fransen blijven boos over rechter die 'kinderlokker' laat lopen

Een twintigtal Franse organisaties demonstreert vandaag voor het ministerie van Justitie in Parijs. Ze zijn niet alleen boos over hoe gemakkelijk twee ‘kinderlokkers’ die minderjarige meisjes verkrachten ervanaf kwamen; ze eisen ook dat het Franse Wetboek van Strafrecht wordt herzien.

De verbijstering in Frankrijk ebt niet weg. In de sociale media blijft het verontwaardiging en boosheid regenen nu de Franse krant Le Parisien zaterdag onthulde dat een Franse rechter voor de tweede keer een volwassen man heeft vrijgesproken van verkrachting na seks met – in beide gevallen – een meisje van 11.

Letter van de wet

De rechters baseerden hun besluit op de letter van de wet. Waar in de meeste andere Europese landen kinderen tot een bepaalde leeftijd nadrukkelijk juridisch worden beschermd tegen seksueel geweld, is dat in Frankrijk niet het geval. Het feit dat een kind minderjarig is, betekent daar niet per definitie dat hij of zij niet kan instemmen met seks met een volwassene. In beide gevallen voerden de advocaten van de mannen dan ook aan dat de meisjes – die werden verkracht, één kreeg later een kind - niet hadden geprotesteerd.

Volledig scherm Vrouwen demonstreren in Marseille tegen seksueel geweld (archieffoto). © AP

In de Franse wet moet heel duidelijk sprake zijn van ‘dwang, dreiging of geweld’ bij seksueel contact met een minderjarige. De straf varieert in dat geval van maximaal twintig jaar (bij een seksuele handeling met geweld) tot slechts vijf jaar als er géén geweld is gebruikt en er 'slechts' sprake is van – vrij vertaald – ‘seksueel kwetsen’.

Een van de aangeklaagde mannen voerde aan dat het meisje had gelogen over haar leeftijd en zij met hem had geflirt. Daarom zou sprake zijn geweest van ‘instemming’ met wat volgde. Volgens de advocaat van het slachtoffer was ze echter nog steeds getraumatiseerd. De familie van het meisje zegt dat de man dwang heeft toegepast, het meisje heeft bedreigd. Ze was ‘verlamd’ van angst en heeft zich daarom niet verweerd, volgens de moeder. ,,Ze was doodsbang en schaamde zich”, aldus advocate Carine Diebolt.

Wetswijziging

De Franse regering heeft nu een wetswijziging aangekondigd die kinderen beter moet beschermen. President Macron zal de natie hierover toespreken op 25 november, niet toevallig op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.

Een adviesraad van de Franse regering pleit ervoor om de leeftijd van 13 jaar in de wet op te nemen: seks vóór die leeftijd zou dan per definitie ‘onvrijwillig’ zijn. In Nederland is die ondergrens gesteld op 12 jaar. Maximumstraf: twaalf jaar. Seksuele handelingen met minderjarigen tot 16 jaar zijn ook strafbaar met acht jaar gevangenisstraf, zowel vrijwillige als onvrijwillige handelingen.