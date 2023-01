Fransen in hele land de straat op tegen verhoging van de pensioenleeftijd

Republi­kein­se verkie­zings­kan­di­daat huurde na verlies schutters in om Democrati­sche tegenhan­gers uit te schakelen

In de Amerikaanse staat New Mexico heeft een voormalig Republikeins verkiezingskandidaat vier schutters ingehuurd om de woningen van Democratische politici aan te vallen. Solomon Peña verloor in november de verkiezingen om een zitje in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

18 januari