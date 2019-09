Fransen kunnen oud-president Chirac laatste eer bewijzen

Man schiet inbreker dood en gaat dan weer terug naar bed

5:47 In Dallas, in Texas, is een man opgepakt die ervan wordt beschuldigd een vermoedelijke inbreker te hebben doodgeschoten. Nadat hij op de inbreker had geschoten, dook de man zijn bed weer in voor een paar uurtjes slaap waarna hij twee uur later pas de politie besloot te bellen.