Fransen vrezen moslimterroristen die de cel verlaten

Vier landen claimen schadever­goe­ding voor Facebookge­brui­kers

15:12 De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop heeft samen met de Italiaanse, Portugese en Spaanse collega-organisaties een claim ingediend bij Facebook. Aanleiding is het schandaal rond Cambridge Analytica. De Nederlandse Consumentenbond bekijkt of het mogelijk is zich bij de actie aan te sluiten.