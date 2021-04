Fransman (83) vecht lockdown aan: ‘Ik heb twee vaccins gehad, moet ik dan thuis blijven zitten?’

Spaanse rechter: op pornosites plaatsen van geheime beelden wildplas­ters schendt privacy niet

13:26 Een rechtbank in Viveiro heeft zich de woede op de hals gehaald van heel wat inwoners van de autonome regio Galicië in het noordwesten van Spanje. De rechters stelden tientallen vrouwen en meisjes in het ongelijk die aangifte hadden gedaan, nadat op pornosites in het geheim gemaakte beelden waren verschenen waarop ze wildplassend te zien waren tijdens een regionaal feest.