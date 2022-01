Fransman meldt zich bij politie met afgehakt hoofd en penis van zijn slachtoffer

De strengste lockdown van het moment: 13 miljoen Chinezen mogen huis niet uit om eten te kopen

De strengste lockdown vindt op dit moment plaats in de Chinese miljoenenstad Xi’an. Inwoners mogen er zelfs hun huis niet verlaten om eten te kopen. Op 1 januari werden enkele honderden mensen in het holst van de nacht met bussen naar quarantainekampen gebracht. De autoriteiten hopen zo een grote uitbraak te voorkomen in aanloop naar het Chinese Nieuwjaar (1 februari) en de Winterspelen in Peking (van 4 tot 20 februari).

3 januari