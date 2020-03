Fraudeurs maken 50 miljoen buit als Franse ‘Defensie-minister’: zware straffen en boetes

Coronacrisis Inge en Peter vastgezet in vies Vietnamees hotel: ‘Ze plukken toeristen zo van straat en sluiten ze op’

16:35 De vakantie in Vietnam van Inge en Peter uit Capelle aan den IJssel is door de uitbraak van het coronavirus een nachtmerrie geworden. Hun mooie rondreis werd bruut onderbroken door de autoriteiten en nu zitten zij gevangen in een vies hotel.