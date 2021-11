Frederik de Klerk, laatste Zuid-Afrikaanse president onder apartheid, overleden

Staatsbegrafenis

De Klerk speelde een cruciale rol bij de overgang van een wit minderheidsregime naar democratische verkiezingen en de regering van het Afrikaans Nationaal Congres van Nelson Mandela. De segregatie van bevolkingsgroepen op basis van ras of raciale kenmerken werd in 1948 in gevoerd in Zuid-Afrika en sneuvelde in 1990 als gevolg van de oppositie van de meerderheid van de bevolking en buitenlandse druk. Onder president Nelson Mandela was De Klerk vicepresident.