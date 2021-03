Gaan deze Chinese en Amerikaanse opa's de planeet redden?

Medewerker Belgische dierentuin zwaarge­wond door aanval reuzenpan­da: ‘Kende veilig­heids­pro­ce­du­res’

10:03 Een verzorger van het Belgische dierenpark Pairi Daiza is zaterdagmiddag ernstig verwond door een reuzenpanda. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn arm en been, maar verkeert niet in levensgevaar en is overgebracht naar een ziekenhuis.