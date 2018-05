Gaan Trump en Kim hier praten?

Het paleis is ontworpen in de koloniale tijd door de Britse ingenieur John McNair. Het complex werd tussen 1867 en 1869 gebouwd door Indiase dwangarbeiders. Een andere locatie die eerder werd genoemd als mogelijke plek voor de Trump/Kim top was het Shangri-La Hotel.

Ondertussen heeft Kim Jong-un een van zijn belangrijkste vertrouwelingen naar de Verenigde Staten gestuurd om de top alsnog voor te bereiden. Kim Yong-chol, de voormalige chef van de Noord-Koreaanse inlichtingendienst wordt daarmee meteen de hoogste Noord-Koreaan die Amerika bezoekt sinds 2000. In dat jaar had de toenmalige president Bill Clinton een ontmoeting met vice-maarschalk Jo Myong-rok. Dat een zo hoge gezant als Kim Yong-chol wordt gestuurd geeft aan dat het Kim ernst is toch met Trump te praten. De kans dat de eerder afgeblazen top toch doorgaat wordt hierdoor groter, denken diplomaten. Kim Yong-chol zou morgen in New York aankomen, via Peking. Onderhandelingen tussen diplomaten uit Noord- en Zuid-Korea en de Amerikaanse ambassadeur op de Filipijnen, Sung Kim, gaan ook door. Zij spreken in het ‘vredesdorp’ Panmunjom op de grens tussen beide Korea’s.