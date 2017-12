Gaat ook de allerlaatste 'lone wolf' eraan?

In Amerika is er volop discussie over een uitstervende wolvenroedel. Ingrijpen of dood laten gaan, dat is de vraag.

Ooit vroor het zo streng langs de Canadees-Amerikaanse grens dat een roedel Canadese wolven over het ijs naar het Amerikaanse Isle Royale kon tippelen. Een onbewoond eiland, 25 kilometer van de Canadese oever die een slordige 70 kilometer lang is en nog eens tien breed. Er woonden al elanden. De komst van de wolven bood wetenschappers uit heel de wereld een uniek openluchtlaboratorium om te volgen hoe roof- en prooidier zich tot elkaar verhouden.

Ze arriveerden in 1949 en op zijn hoogtepunt - in de jaren tachtig - telde het roedel tachtig wolven. Daarna ging het slecht. Door de opwarming van de aarde vroor het Bovenmeer nooit meer zo ver dicht dat andere roofdieren de oversteek waagden. Daarnaast bleek de populatie erg kwetsbaar door inteelt. De laatste jongen waren ziek en een aantal verongelukte. Vorig jaar waren er nog twee wolven over. Trieste luchtbeelden circuleerden van een mannetje en zijn dochter, beide afstammelingen van dezelfde wolvin. Het mannetje is daarna niet meer gezien. Bewegingscamera's van de universiteit van Michigan spotten recent alleen nog het vrouwtje.

Discussie

Half Amerika kijkt toe hoe letterlijk een lone wolf strijdt tegen eenzaamheid op het Isle Royale. Haar lot zorgt voor veel discussie. De vraag is simpel: blijven we toekijken hoe ook de laatste wolvin van een eens beroemd roedel sterft of mogen we ingrijpen in de natuur en 'verse' wolven invliegen?

Onderzoekslocatie Ook de Nederlandse wolvenexpert Maurice La Haye, onderzoeker van de Zoogdiervereniging, volgt de discussie. ,,De stellingen in Amerika zijn heel erg extreem geworden. Je kunt zeggen: het is de natuur, we laten dit gaan. Dan zal je zien dat de elandenpopulatie op het eiland gaat groeien en dan krijg je veel meer dierenleed en schade. In de natuurlijke situatie vriest dat meer weleens dicht en komen er nieuwe wolven maar door klimaatopwarming is die kans afgenomen. Er is een systeem op het eiland waarin wolven hun rol hebben. Wat mij betreft is invliegen prima."

Een nachtopname, afgelopen zomer, door een automatische camera, waarschijnlijk is het de wolvin en de laatste 'lone woolf'.

Stel: er loopt een eenzame wolf door Nederland. Zouden wij die ook een partner moeten bieden. La Haye: ,,Dat zou je kunnen bedenken, maar mijn antwoord is: die tweede komt er vanzelf wel. Daar zijn geen strenge winters voor nodig. Isle Royale is echt een ander verhaal."

Inmiddels neigen de Amerikaanse beheerders van het natuurpark dat Isle Royale ook is, naar een oplossing zoals La Haye die voorstaat. Woordvoerster Liz Valencia hint op een lokaal tv-station dat er een plan is om de komende drie jaar tot 30 wolven in te vliegen. ,,We hebben gekeken naar het eiland, naar de vegetatie, naar de elandenpolulatie die elk jaar met twintig procent groeit en alle ongewenste verandering die dreigen als we geen wolven herintroduceren", aldus Valencia.

Het wolveneiland in het Bovenmeer.

Op het eiland lopen inmiddels ruim 1.600 elanden rond, die volop dennenbomen wegvreten. Volgens wetenschappers kan dat nog een paar jaar zo doorgaan en dan zullen de elanden bij honderden doodgaan van de honger. Het eiland is dan simpelweg kaalgevreten. Ook dat moet dan maar gebeuren, vinden tegenstanders van nieuwe wolven.