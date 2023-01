Galina keert terug naar huis bij Soledar, ook al wordt daar heen en weer geschoten

Turkije woest over Erdogan-afbeelding van Zweedse Koerden: aan touw bungelende pop

Turkije is woedend over een video van een Koerdische groep in Zweden waarin president Recep Tayyip Erdogan aan zijn benen aan een touw bungelt. De Zweedse ambassadeur in Ankara is ontboden om tekst en uitleg te geven.

