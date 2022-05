Gast (28) vermoord in pas geopend Deens hotel: 'Gezochte Nederlander niet bij ons bekend’

De 24-jarige Nederlander die internationaal gezocht wordt voor een moord in een Deens hotel, staat zeer waarschijnlijk op bewakingscamera’s van dat hotel. De beelden zijn overgedragen aan de Deense politie, zegt een woordvoerder van de keten tegen deze site. Het gloednieuwe hotel in hartje Kopenhagen is pas sinds september vorig jaar open voor publiek. ,,Het is een ontzettend heftig incident en we leven mee met de nabestaanden van het slachtoffer.”

De klopjacht op de 24-jarige Yahye Mohamed Omar is nog altijd in volle gang, bevestigt een woordvoerder van de Deense politie vandaag. Het is niet duidelijk waar hij nu verblijft en of hij al langer in het vizier was van de autoriteiten. ,,Vanwege het lopende onderzoek doet de politie van Kopenhagen voorlopig geen verdere mededelingen”, aldus de woordvoerder.

‘Hij had hulp nodig’

O. wordt in verband gebracht met een marteling in een appartement én een moord in een hotel in het centrum van de Deense hoofdstad. Beide misdrijven vonden plaats op zondag 15 mei. Het 28-jarige slachtoffer van de moord werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ondanks medische hulp kwam te overlijden. Diezelfde dag werd een andere man (25) in een appartement in de oude binnenstad meermaals in zijn lichaam gestoken. Ook werd zijn wang opengesneden en is zijn linkeroor afgesneden.

Bij het Deense vijfsterrenhotel is met ontzetting gereageerd op het drama. Het slachtoffer betreft een gast van het hotel. Hij werd in kritieke toestand op zijn hotelkamer gevonden door twee personeelsleden. ,,Als een gast om een onbekende reden niet uitcheckt, dan gaan we langs de kamer om te kijken wat er aan de hand is. Voor de medewerkers was meteen duidelijk dat de gast onmiddellijk medische hulp nodig had. Ze waarschuwden de hulpdiensten en zetten de omgeving rond de hotelkamer af.”

Portiers

Wat er precies in die kamer is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Deense politie is het slachtoffer waarschijnlijk te grazen genomen door twee mannen. Eén van hen is inmiddels aangehouden, zijn Nederlandse handlanger is vooralsnog voortvluchtig. ,,We hebben geen idee wie deze mensen zijn en of ze elkaar al langer kenden. Wat we wel weten is dat de man die nu gezocht wordt, geen enkele link met ons hotel heeft. Het was een vreselijk incident dat overal had kunnen plaatsvinden.”

Over de aanleiding van het drama tast het hotel in het duister. ,,Hoe hij en de andere verdachte binnen zijn gekomen durf ik niet te zeggen”, zegt de woordvoerder. ,,Normaal gesproken letten onze portiers goed op wie er binnenkomt en vertrekt. Natuurlijk loopt er wel eens een keer iemand binnen die geen gast is, dat houd je ook niet tegen.”

Gesignaleerd in Nederland

De Nederlandse verdachte verblijft waarschijnlijk niet langer in Denemarken. Hij zou mogelijk via Zweden, Noorwegen en Duitsland zijn gereisd of nog in een van die landen verblijven. Vanwege zijn band met Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt ook in deze landen naar hem gezocht. ,,Veel landen proberen hem te vinden”, aldus de woordvoerder. ,,Dit soort geweld zie je hier niet veel.” De moordzaak en de marteling worden omschreven als ‘bijzonder wreed’.

De Deense politie denkt dat de Nederlander gevaarlijk is en zegt dat mensen hem niet zelf moeten benaderen. ,,Als iemand hem ziet, moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de politie.” De politie heeft in de zoektocht naar de man zijn volledige naam en foto’s van hem gepubliceerd. De Nederlandse politie en het OM kunnen weinig kwijt over de zaak. ,,Ik ga ervan uit dat hij in Nederland gesignaleerd staat”, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling. ,,Als er iets gebeurt en de kans bestaat dat een verdachte ergens naartoe is, dan wordt hij gesignaleerd. Zeker als het een specifiek land betreft dan wordt daar zeker contact mee gezocht.”

