Geboeid en vol spijt staan Haagse broers oog in oog met Praagse ober

De broers Armin en Arash N. gingen gisteren in de rechtbank in Praag diep door het stof. De ober die zij bijna dood sloegen, bieden ze hun excuses aan. De mishandeling wordt door de Tsjechische justitie gezien als poging tot moord. De broers hangt maximaal 18 jaar celstraf boven het hoofd.

Geboeid en omringd door stevige agenten, worden de broers Armin en Arash aan het begin van de eerste dag van hun rechtszaak door een haag van fotografen en cameramannen naar de rechtszaal geleid. De verdachten vol in beeld nemen mag, hier in de rechtbank in Praag. Daar loop je dan, met je handen geboeid en die weer geketend aan een riem om je middel.



De broers zien er netjes uit, iets slanker dan de doorgedraaide kleerkasten die op 21 april 2018 ober Miroslav (‘Mirek’) Vitek het licht letterlijk uit de ogen sloegen. Het schokkende filmpje van de beveiligingscamera’s kent iedereen: de knokpartij bij restaurant Polpo tussen de vriendengroep van Armin en Arash en de obers van het Italiaanse restaurant. Mirek die valt en de broers die ongenadig op hem inslaan.

Failliet

Volledig scherm Armin N. wordt door agenten geboeid de rechtszaal ingeleid. © EPA Als de mannen zitten, moet het kordon fotografen weg. Eerst wordt Arash verhoord. 32 jaar is hij. Heeft een vriendin. En een klein strafblad wegens geweld uit 2005, ‘omdat hij toen zijn vriendin moest beschermen’. Zijn internetbedrijfje is failliet door het al een jaar durende voorarrest.



Toen hij de video zag, schoppend in de rug van de ober, ‘leek ik wel een robot’, verklaart Arash. De video maakt beide mannen kansloos in deze rechtszaak. Ontkennen heeft geen zin. Arash vertelt hoe ze voor een vrijgezellenfeest in Praag waren. Dat ze ‘s ochtends al waren begonnen met drinken, Italiaans wilden eten en naar Polpo gingen. Twee mannen uit de groep van zeven ploften neer aan een blijkbaar gereserveerde tafel.

Discussie

Er ontstond een discussie met een man die de manager bleek te zijn, hoorde Arash. Hij gaat kijken en wil even later met de groep al weglopen als de manager van het hotel zijn vriend Ali een duw geeft. ,,Daarop gaf ik die manager een duw terug”, zegt Arash. Op de video is dat een schop met zijn linkerbeen. En daarna? ,,Ineens vecht iedereen.” Arash herinnert zich dat hij ‘iemand’ in zijn rug schopte. Dat blijkt dan de ober. Hij weet het niet meer precies.



Na hem vertelt Armin (29 jaar, vrijgezel, geen strafblad, sportinstructeur) ongeveer hetzelfde. De broers proberen eerlijk te zijn. Ze zijn niet zuinig met excuses. Ze willen zelfs in voorlopige hechtenis blijven om de zaak te bespoedigen. Maar ook Armin weet ‘niet alles meer’ als de tien harde klappen die hij uitdeelde ter sprake komen. ,,Ik dacht dat het er drie of vier waren.”

Veel gedronken

Volledig scherm Armin en Arash N. in de rechtszaal in Praag © Victor Schildkamp Waarom die keiharde klappen op een liggende man? Vraagt de rechter, via de Engelstalige tolk. Armin zegt dat hij vond dat zijn vrienden werden aangevallen. Dat hij bang was dat de ober zou opstaan en doorgaan met de aanval. En dat hij daarom sloeg. Hij had veel gedronken, zegt hij. Een halve liter wodka en ‘vier bier of zo’. ,,En normaal drink ik niet.”



Na de knokpartij slaat de vriendengroep op de vlucht. ,,Er riepen mensen dat ze ons wel zouden vinden”, vertellen Arash en Armin. Eenmaal in het hotel zakt de adrenaline. De groep voelt zich niet veilig meer in Praag en gaat naar Berlijn. De ernst van wat ze hebben aangericht is dan nog niet doorgedrongen. Zeggen ze.

Geen vlucht