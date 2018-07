Geboortedorp opa Trump zit niet te wachten op bezoek van president

In werkelijkheid staat het huis van de opa van Trump recht tegenover dat van Müller-Wohler. De vorige bewoners verlieten het in 2016, omdat ze alle media-aandacht zat waren. Trumps opa verliet het in 1885 toen hij 16 was, om een leven op te bouwen in Amerika. In 1902 keerde hij even terug, om te trouwen met de vrouw die in zijn jeugd tegenover hem woonde. Het stel ging terug naar Amerika, maar mevrouw Trump kreeg heimwee. Haar man stuurde daarom diverse brieven naar Duitsland om een terugkeer te bedingen, maar omdat hij zijn militaire dienst had overgeslagen werd hij geweigerd. De Trumps zijn vervolgens nooit meer weggegaan uit Amerika.



Behalve de inwoners van Kallstadt loopt ook Donald Trump zelf niet zo te koop met zijn Duitse afkomst. In eerdere interviews gaf hij vaak aan uit Zweden te komen; daar is een Karlstadt. Duitsland en ook Angela Merkel weten inmiddels wel beter. Tijdens haar bezoek aan Trump in april gaf de bondskanselier de president een kaart van Rijnland-Palts, de regio waar zijn roots liggen. Inmiddels heeft de Amerikaanse consul een bezoek gebracht aan Kallstadt en de vraag is of en wanneer de president zelf volgt. De vraag is wel of hij dan veel familieleden zal aantreffen. Inwoonster Ursula Trump: ,,Als hij langskomt, denk ik dat ik maar op vakantie ga."