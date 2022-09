Geboren Russische Olga (34) stierf voor Oekraïne aan het front: ‘Ze vocht hier voor vrijheid’

De Russische Olga Simonova (34) schaamde zich voor haar eigen land en liep over naar de vijand. Ze sloot zich aan bij het Oekraïense leger om tegen haar landgenoten te vechten. ‘Simba’, zoals haar strijdnaam luidde, stierf aan het front in de Zuid-Oekraïense stad Cherson.

Met drie saluutschoten van een erewacht richting de bewolkte hemel namen Oekraïense vrienden en militairen in Kiev afscheid van hun geboren Russische strijdmakker Olga Simonova. Over haar kist was de geel-blauwe vlag van Oekraïne gedrapeerd. Daar bovenop lag een knuffelleeuw, een verwijzing naar haar bijnaam ‘Simba’, de leeuw in de Disney-klassieker The Lion King. Simonova werd geroemd om haar moed en vriendelijkheid.



Simonova werd geboren in de regio Tsjeljabinsk in het westen van Rusland. Ze hield van sport en blonk uit in bergklimmen en karate. De Russische was altijd trots op haar land, maar het ongemak groeide door de oorlog in Tsjetsjenië, de steun aan pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Ze twijfelde of ze ooit de vlag van haar vaderland nog zou kunnen dienen.





Toen president Vladimir Poetin het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014 annexeerde, was dat de druppel die de spreekwoordelijke emmer voor Olga deed overlopen. Ze verliet haar vaderland. ,,Een schande voor Rusland’’, vertelde ze in 2018 in een interview.

Gehersenspoeld

Ze zei dat de meeste Russen door propaganda waren gehersenspoeld. ,,Kinderen worden militair en patriottisch opgevoed. Dat is altijd zo geweest in Rusland. Zulke mensen zijn dan ook erg gemakkelijk te manipuleren.’’



Simonova verhuisde naar Kiev en meldde zich vrijwillig als verpleegster aan bij het Oekraïense leger. Later werd ze dienstplichtig soldaat. Ze gaf het Russische staatsburgerschap op en kreeg in 2017 de Oekraïense nationaliteit. Vechten voor Oekraïne gaf haar ‘zin aan het leven’, zei ze.

Simonova maakte al snel promotie binnen het leger. Ze werkte zich op tot sergeant bij de 24ste Gemechaniseerde Brigade en kreeg het bevel over infanterie- en artillerie-eenheden. Samen met Oekraïners vocht ze tegen de pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne.

Niet door de vingers

Enkele dagen voor de Russische inval sprak ze vanuit de loopgraven met een journalist van Associated Press. ,,Ik had van binnen het gevoel dat ik het aankon en dat wat ik deed goed en noodzakelijk was, omdat ik de situatie niet door de vingers kon zien”, zei ze over haar keuze om naar Oekraïne te gaan. ,,Ik moest gewoon een enkeltje kopen. Ik kocht het en ging weg.”



Haar Russische afkomst heeft ze nooit voor haar strijdmakkers verborgen gehouden. Ze won hun vertrouwen door op het slagveld haar toewijding aan Oekraïne te tonen.

Tegenoffensief

Onlangs werd haar legereenheid overgeplaatst naar de zuidelijke stad Cherson, waar Oekraïne bezig is met een tegenoffensief in de door Rusland bezette gebieden. Daar sneuvelde ‘Simba’ op 13 september, nadat haar voertuig een landmijn had geraakt. ,,Ze werd niet alleen gerespecteerd als commandant, maar ook als persoon”, zei Dmitro Karabinovskyi, haar voormalige commandant en vriend.



Het lokale nieuwsmedium TSN meldde de dood van Simonova. ‘Vandaag huilen zelfs degenen die zich normaal inhouden’, schreef journaliste Natalia Nagornaya op Facebook. ,,Ze was hier om te vechten voor vrijheid, ik zou niet durven om haar Russisch te noemen.‘’

