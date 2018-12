Gebouwen van Facebook ontruimd na bommelding

Stormy Daniels moet Trump bijna 300.000 dollar betalen

4:59 De Amerikaanse porno-actrice Stormy Daniels moet aan de Amerikaanse president Donald Trump meer dan 293.000 dollar (258.000 euro) betalen. Dat heeft een rechter in Californië vandaag geoordeeld. De uitspraak komt er in de nasleep van een proces wegens laster dat de vrouw had verloren.