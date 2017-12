Gedwongen huwelijk in Noord-Korea redt Amerikaanse deserteur

Jenkins wordt gekoppeld aan de toen 19-jarige Hitomi Soga, een Japanse ex-zuster die in 1978 uit werd ontvoerd van haar eiland Sado, aan de westkust van Japan. Het meisje geeft inmiddels Japanse les aan Noord-Koreaanse spionnen. Hun huwelijk vindt plaats in 1980. Voor Jenkins is het liefde op het eerste gezicht. Later vertelt hij aan nieuwszender CBS: ,,Ik zal het zo stellen. Ik keek één keer naar haar en ik heb haar nooit meer laten gaan.''



Wat beide pasgetrouwden delen is hun gezamenlijke haat jegens Noord-Korea. Gedurende 22 jaar leven ze in zekere mate een gelukkig leven. Twee dochters volgen: Mika, nu rond de dertig jaar oud en de twee jaar jongere Brinda. Maar in 2002 verandert het leven van het gezin drastisch. Kim-Jong-il, die zijn vader had opgevolgd als leider van Noord-Korea, geeft toe dat hij in de jaren 70 en 80 dertien Japanse burgers heeft gekidnapt. Acht van hen zijn gestorven, beweert hij, maar hij gaat ermee akkoord dat de overige vijf voor tien dagen mogen terugkeren naar Japan. Hitomi Soga is een van hen.