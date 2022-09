Geëmotioneerde koning Charles III bij eerste toespraak: ‘Darling Mama, dankjewel voor je liefde en toewijding’

Met roodomrande ogen keek koning Charles III om klokslag 18.00 uur Engelse tijd huiskamers overal ter wereld in. Terwijl hij af en toe tranen wegslikte, gaf de nieuwe monarch een gevoelig eerbetoon aan zijn donderdag gestorven moeder Elizabeth. Gelijktijdig verzekerde hij zijn regeerperiode met dezelfde plichtsbetrachting in te vullen. ,,Haar belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik vandaag aan u allemaal.”

‘Allerliefste mama’

Charles, zichtbaar aangeslagen, richtte zich tot zijn ‘allerliefste mama’. ,,Nu je begint aan je laatste reis om je te voegen bij mijn dierbare overleden vader, wil ik alleen maar zeggen: thank you voor je liefde en toewijding. Moge zwermen engelen je zingend naar je laatste rustplaats begeleiden.” Onverwacht maakte Charles een handreiking naar zijn zoon Harry en Meghan, met wie hij een moeilijke relatie onderhoudt. ,,Ik wil mijn liefde voor hen uiten.”

De ‘nieuwe’ Charles

Het publiek kreeg eerder op de dag, voor zijn eerste officiële ontmoeting met premier Liz Truss in Buckingham Palace, al een glimp van de ‘nieuwe’ Charles te zien. Met zijn besliste tred, serieuze blik en strak gekamde haren leek hij meer dan ooit tevoren op zijn overleden vader prins Philip wiens achtergrond in de marine hem een natuurlijk gezag gaf. King Charles III oogde als een staatshoofd.

Onverstoorbaar liet hij zich op de wang zoenen, de hand schudden en zich omhelzen door de wachtende menigte. Vriendelijk en relaxt, zonder een moment de indruk te wekken zich ongemakkelijk te voelen. Deze natuurlijke omgang met mensen ging hem in het verleden niet altijd eenvoudig af. Nu kwam Charles, net als zijn zoons Harry en William, over als een man die het Britse volk charmant omarmt.

Niet langer een hork

Charles richtte zich nadrukkelijk tot deze naties ‘op wier talenten, tradities en wapenfeiten ik onnoemelijk trots ben’. Als koning gaat hij al zijn onderdanen overal in de wereld, ongeacht hun afkomst of religie, proberen te dienen met ‘loyaliteit, respect en liefde’. Tussen de regels door gaf de oudste zoon van Elizabeth aan te beseffen zich in geheel andere omstandigheden te bevinden dan zijn moeder bij haar troonsbestijging in 1952.