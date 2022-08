Geen Afghaans geld voor nabestaanden slachtoffers 9/11

Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 hebben geen recht op schadevergoeding uit tegoeden van de centrale bank van Afghanistan die door de Verenigde Staten zijn bevroren. Dat adviseert een rechter in New York, die zich tegelijk onbevoegd verklaart om daarover te oordelen. Ze verwijst de zaak door naar een hogere rechter.

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden zei eerder te overwegen de helft van de 7 miljard dollar (ruim 7 miljard euro) opzij te zetten in afwachting van rechtszaken over schadevergoedingen door familieleden van slachtoffers van de al-Qaeda-aanslagen. Maar volgens rechter Sarah Netburn heeft de Amerikaanse justitie geen bevoegdheid over de tegoeden die de Afghaanse centrale bank bij financiële instellingen in de Verenigde Staten aanhoudt. Het gaat om een voorlopig advies, een hogere rechter moet nu beslissen of hij de aanbeveling bekrachtigt.

Na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021 bevroor president Biden ongeveer 7 miljard die Afghanistan bij de Federal Reserve Bank in New York heeft gestald. De regering-Biden overwoog de helft ervan vrij te geven voor hulpverlening in Afghanistan. De gesprekken met de Taliban over de fondsen zijn echter opgeschort, nadat eerder deze maand de leider van terreurgroep al-Qaeda bij een Amerikaanse operatie in Kabul werd geliquideerd. Dat Ayman al-Zawahiri blijkbaar ongestoord in Kabul woonde kan er volgens de VS op wijzen dat Afghanistan opnieuw een vrijhaven voor terroristen wordt.

Sommige nabestaanden van de slachtoffers van de terroristische aanslagen hadden in een brief aan de Amerikaanse president geschreven dat het geld het Afghaanse volk toebehoort. ‘Het vrijgeven van zelfs een klein deel van de 7 miljard is juridisch twijfelachtig en moreel dubieus’, schreven de familieleden in de brief. Volgens hen mag eventuele compensatie niet ten koste gaan van ‘verhongerende’ Afghanen. Sinds de machtsovername van de Taliban zit de economie van het noodlijdende Afghanistan in diepe crisis. Meer dan 90 procent van de bevolking heeft volgens de Verenigde Naties tekort aan voedsel.