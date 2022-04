Geen ‘bedankt voor de bloemen', wél een ontmoeting met paus Franciscus voor kweker Piet (76)

Paus roept in paasboodschap op tot verzoening in Oekraïne

In zijn traditionele paasboodschap (‘urbi et orbi’) riep de 85-jarige Franciscus op tot een snel einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat de paus zijn traditionele zegen niet zoals gebruikelijk met een dankwoord voor de Nederlandse bloemen besloot, een door paus Johannes-Paulus II gestarte traditie, vindt hij niet erg. ,,Ik kreeg de indruk dat hij erg vermoeid was. Ik denk dat hij blij was dat hij de dienst kon doen en dat de andere dingen een beetje bijzaak waren.”

40.000 bloemen en planten

Voor Van der Burg, die in het verleden meerdere prijzen won met bloemsierkunst, was het de eerste keer dat hij als hoofdarrangeur met zijn team het plein mocht aankleden. Hiervoor gebruikte hij meer dan 40.000 bloemen en planten. Volgend jaar is hij er weer bij, zei hij terwijl hij in de bus onderweg was naar het vliegveld. ,,Zolang ik kan, blijf ik het doen. Zeker nog wel een jaar of vier à vijf. En daarna zoek ik zelf een opvolger.”