Geen doodstraf maar 20 jaar cel voor moord op Khashoggi

Start moordpro­ces Jamal Khashoggi in Turkije

3 juli Het proces tegen twintig Saoedische verdachten die worden beschuldigd van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vrijdag in de Turkse stad Istanbul begonnen. Khashoggi werd in 2018 in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul gedood. Het proces heeft bij verstek plaats, omdat de verdachten niet aanwezig zijn.