Geen mop: Nederlanders zijn in barre tijden veel guller dan Belgen

In Nederland is bijna 89 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. In België bleef het Consortium 12-12 - de tegenhanger van Giro555 - na een paar dagen nog steeds op 1 miljoen euro steken.

Het is een mop met een baard in België, maar nu mag hij even. Vraag: wie heeft het koperdraad uitgevonden? Antwoord: twee Nederlanders die aan het vechten waren om een koperen cent. De grap is natuurlijk dat Nederlanders veel gieriger zouden zijn dan Belgen.

Maar is dat ook echt zo? In elk geval niet als het gaat om geld inzamelen voor slachtoffers van rampen, zoals nu bij de aardbeving in Turkije en Syrië. In België werd in een paar dagen 1 miljoen euro opgehaald, al zou dat bedrag inmiddels wel wat zijn opgelopen. Maar, zo zeggen Belgische instanties, het eindbedrag zal bij lange na niet in de buurt komen van de bijna 89 miljoen euro die deze week in Nederland werd opgehaald.

Donatiekloof

Voor hoe dat kan hebben onze zuiderburen verschillende verklaringen bedacht. De kracht van de Nederlandse Giro555-dag op radio en televisie is ongekend; de geoliede donatieshow blijkt een krachtige motor voor alle gulle giften. En dat is niet nieuw, want Nederlanders geven altijd meer dan Belgen, zo meldt de Vlaamse krant De Morgen. Er zou inmiddels zelfs sprake zijn van een ‘donatiekloof’ tussen Belgen en Nederlanders.

De cijfers spreken voor zich. Neem de tsunami in Azië in 2004: 208,3 miljoen opgehaald in Nederland, tegen 48,5 miljoen euro in België. De aardbeving in Haïti in 2010: 111 miljoen in Nederland versus 19,3 miljoen euro bij de buren. De oorlog in Oekraïne: 178,8 hier, 30,4 miljoen euro daar. Gemiddeld doneert Nederland bij elke oproep vijf keer zoveel, terwijl het bevolkingsaantal niet eens het dubbele is, constateert De Morgen.

Traditionele liefdadigheid

De World Giving Index, een lijst met 114 gulle landen, zegt ook genoeg. Nederland staat daarin meestal in de Top 10, samen met de Engelstalige landen en Indonesië en Myanmar. België is doorgaans te vinden aan de staart, nu in gezelschap van Honduras en Tajikistan.

Waar het mee te maken heeft? In Nederland zijn giften vaak volledig aftrekbaar van de belasting. In België is dat aftrekbaar voor 45 procent. Maar Philippe Henon van Consortium 12-12 (waarvoor zeven humanitaire organisaties samenwerken) vermoedt dat vooral de protestantse cultuur meespeelt. Die kent immers een lange traditie van hulpbehoevenden ondersteunen met particuliere giften. Net als in Angelsaksische landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland en Canada is ‘charity’ (liefdadigheid) nu eenmaal ingeburgerd in Nederland.

