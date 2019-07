Geen spoor van Emanuela Orlandi (15), noch van twee Duitse prinsessen in geopende graven Vaticaanstad

Waar zijn de stoffelijke overschotten van twee Duitse prinsessen gebleven? Die vraag dringt zich op nadat afgelopen week op een kerkhof in Vaticaanstad twee grafkelders werden opengebroken in het onderzoek naar de verdwijning van een Italiaans meisje 36 jaar geleden. Van Emanuela Orlandi was in de tombes geen spoor te bekennen. Maar ook de twee Duitse vrouwen die er begraven hadden moeten liggen, bleken verdwenen. Het Vaticaan zoekt de zaak verder uit.

In een verklaring laat een woordvoerder vandaag weten dat de resten van Sophie von Hohenlohe (gestorven in 1836) en hertogin Charlotte Friederika van Mecklenburg (gestorven in 1840) mogelijk verplaatst werden door werk aan het Duitse College dat naast het kerkhof ligt. Nadat vorige week werd ontdekt dat beide graven leeg waren, is een reeks onderzoeken gestart. Uit oude documenten van de archieven van het College blijkt dat er tussen 1960 en 1970 uitbreidingswerken plaatsvonden op de site. En dus sluiten de onderzoekers niet uit dat de stoffelijke resten van de Duitse vrouwen uit de graven werden gehaald, en elders een laatste rustplaats hebben gekregen.

Extra speurwerk bracht inmiddels aan het licht dat er zich onder de vloer van een kamer in het nabijgelegen Duitse College twee zogenoemde knekelhuisjes bevinden. Dat zijn ruimtes waar beenderen van overledenen worden bewaard, bijvoorbeeld bij de reorganisatie van een begraafplaats.





De twee ossuaria zijn afgesloten met een luik en zullen op 20 juli geopend worden voor forensisch onderzoek in de zoektocht naar de resten van de Duitse prinsessen, meldt het Vaticaan.

Het mysterie van de lege graven kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de verdwijning van het Italiaanse tienermeisje Emanuela Orlandi (15) meer dan dertig jaar geleden. Eveneens een geheimzinnig verhaal, dat Italië al verschillende decennia in de ban houdt.

Emanuela was de dochter van een personeelslid bij het Vaticaan en werd voor het laatst gezien op 22 juni 1983 toen ze van een muziekles in Rome kwam. Tot op vandaag is niet duidelijk wat er met haar gebeurd is. Dat gaf aanleiding tot een waaier aan geruchten en samenzweringstheorieën. Zo zijn er allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos.

De advocate van de familie van Orlandi kreeg vorige zomer een anonieme brief die suggereerde dat het meisje begraven ligt op het Campo Santo Teutonico van Vaticaanstad, vlak bij de residentie van paus Franciscus en de Sint-Pietersbasiliek. In de brief stond onder meer de boodschap ‘zoek op de plek waar de engel wijst’ een verwijzing naar een engel in marmer die effectief op het kerkhof staat. En dus beval het Vaticaan de opening van twee graven. Dat gebeurde afgelopen donderdag.

De opgravingen brachten echter geen antwoorden, maar wierpen alleen maar meer vragen op: want waar zijn de stoffelijke overschotten van de twee Duitse vrouwen naartoe? Het is afwachten of onderzoek in de recent ontdekte knekelhuisjes daar een antwoord op kan bieden.

