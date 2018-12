Geen thuis om te bevallen: op bezoek bij de Maria’s van nu

Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen ging op bezoek bij Raquel in Mexico



,,Ik ben naar Tijuana gegaan om een Maria te vinden, een Mexicaanse stad aan de Amerikaanse grens waar de afgelopen weken veel vluchtelingen vanuit Midden-Amerika zijn gestrand. Het is daar vrij chaotisch, er is nog weinig geregeld dus je kunt niet zomaar bij hulporganisaties aankloppen. Ik moest zelf op zoek naar iemand. Toch waren de meeste mensen bereid om hun verhaal te doen, soms op voorwaarde dat hun achternaam niet werd genoemd, omdat ze worden bedreigd door criminele bendes in Honduras of El Salvador. Maar ze zijn ook een politieke speelbal geworden en worden soms bedreigd. Juist daarom willen ze graag uitleggen wie ze zijn en waar ze naartoe zijn gegaan.”



Ik trof Raquel voor het eerst aan in een voormalige nachtclub waar nu vluchtelingen worden opgevangen. We zijn op haar matras gaan zitten en daar heeft ze verteld wie ze is en waar ze vandaan kwam. Je ziet dan ook hoe het leven in zo’n opvang is. Omdat we bezig waren met het interview, miste ze een van de twee maaltijden die ze per dag krijgt. We zijn buiten de opvang ergens gaan eten. Dan zie je ook hoe er gereageerd wordt op mensen zoals zij: veel mensen in Mexico zijn niet blij met de komst van vluchtelingen.



We hebben haar ook meegenomen naar een privékliniek naast de opvang. Ze maakte zich zorgen omdat ze bij haar vorige zwangerschap een zwangerschapsvergiftiging had. Voor ons kostte een bloedtest omgerekend 20 tot 25 euro, voor haar was dat een immens bedrag. Omdat je veel tijd met elkaar doorbrengt, voel je je verantwoordelijk voor iemand. Met zoiets kleins kun je een groot verschil maken. Ik ben doordat ik zoveel tijd met haar heb opgetrokken meer betrokken geraakt dan bij een gemiddelde interviewkandidaat. Haar wilskracht maakte indruk.”



