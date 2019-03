Geen van 157 inzittenden overleeft crash met Ethiopisch vliegtuig

Het gecrashte vliegtuig is slechts enkele maanden oud en en maakte eind vorig jaar zijn eerste vlucht. De luchthaven Addis Ababa is onlangs gerenoveerd.



Ethiopian Airlines is eigendom van de staat en heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt. De vloot heeft meer dan honderd vliegtuigen, waarmee het de grootste op het Afrikaanse continent is.



In 2010 verongelukte ook een internationale lijnvlucht van deze maatschappij. Ook dat toestel was op weg naar Addis Abeba in Ethiopië. Het stortte enkele minuten na het vertrek vanaf de Internationale Luchthaven Rafik Hariri in Beiroet (Libanon) neer in de Middellandse Zee op ongeveer 3,5 kilometer uit de kust. Het toestel was even daarvoor opgestegen in zwaar weer met onweer. Negentig mensen kwamen om het leven.



Het toestel dat nu is neergestort is hetzelfde type als een vliegtuig van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air dat vorig jaar oktober in zee stortte, 13 minuten na het opstijgen vanuit Jakarta. 189 mensen kwamen om.