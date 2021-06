Geen Vincent van Gogh of Johan Cruijff: Henk Sneevliet is de bekendste Nederlander in China

Niet Vincent van Gogh. Zelfs niet Johan Cruijff is de bekendste Nederlander in China. Iedere Chinese scholier leert over Henk Sneevliet, de buitenlander die erbij was toen de partij werd opgericht die het voor het zeggen heeft in hun land. Al wordt hij in China aangeduid met zijn schuilnaam Maring, als Ma Lin uitgesproken. In de grote hal van de Chinese ambassade in Den Haag is momenteel een kleine tentoonstelling ingericht als hommage aan de Nederlander.