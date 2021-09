Gegevens dodelijke slachtoffers ingestorte flat VS gebruikt voor identiteitsfraude

horrorscenario dreigt Echtgenoot hoorde live aan telefoon met vrouw de flat in Miami instorten: 'Cassie was de leukste’

29 juni De zoekactie naar slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex in de Amerikaanse staat Florida gaat vandaag onverminderd door, terwijl de hoop op het vinden van overlevenden steeds kleiner wordt. Het gebouw bij Miami stortte vorige week deels in. Er zijn elf lichamen geborgen, 150 mensen worden nog vermist. Eén van hen zat aan de telefoon met haar echtgenoot toen de ramp zich voltrok. ,,Ze was de leukste, meest levendige persoon die je je maar kunt voorstellen.”