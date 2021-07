‘Gegijzelde’ prinses Latifa van Dubai mogelijk doelwit van spionagesoftware Pegasus

Ze hoopte toen een nieuw leven te beginnen in het westen, maar de vluchtpoging mislukte. Hoe de autoriteiten haar op het spoor kwamen, is nog altijd niet bekend. Na de vluchtpoging zou ze zijn opgesloten, maar de Emiraten lieten weten dat ze werd verzorgd door haar familie en medische professionals.

In juni van dit jaar gaf prinses Latifa via haar advocaten een teken van leven. In die verklaring stond dat ze vrij zou zijn om te reizen. Enkele maanden daarvoor slaakte de prinses nog een noodkreet omdat ze gegijzeld zou zijn in een paleis. Ze zei toen te vrezen voor haar leven.

50.000 nummers

Internationale media als The Guardian en The Washington Post publiceerden de afgelopen dagen over de Pegasus-spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group. De software is volgens het bedrijf bedoeld om terroristen en criminelen op te sporen, maar is mogelijk ook gebruikt om telefoons van staatshoofden, journalisten en activisten binnen te komen.