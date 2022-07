Gehandicapte profskateboarder doet klemmende oproep aan KLM: ‘Alsjeblieft, ik heb mijn protheses nodig’

De gehandicapte profskateboarder Felipe Nunes uit Brazilië zit al drie weken zonder zijn beenprotheses, omdat KLM de koffer waar die in zaten, is kwijtgeraakt op een vlucht van Kopenhagen.

‘Alsjeblieft KLM, ik heb mijn protheses nodig’, schrijft Nunes onder een bericht van de Amerikaanse skateboardlegende Tony Hawk. Die was ronduit geschokt toen hij hoorde dat Nunes al drie weken zonder protheses zit.

Op zijn Instagram-account (met 7,5 miljoen volgers) schrijft Hawk: ‘Ze weten nog steeds niet waar zijn bagage is. Dit is mijn poging om ze op scherp te zetten zodat hij weer auto kan rijden.’ En voegde aan het bericht toe dat hij van KLM te horen had gekregen dat ze ermee bezig zijn.

Het bericht telt meer dan 35.000 likes en er staan vele honderden reacties onder. Sommige mensen vragen zich af hoe het mogelijk is dat de bagage nog steeds zoek is en roepen KLM op om te zorgen dat die zo snel mogelijk bij Nunes terugkomt.

De Braziliaan was voor een groot skateboardevenement in Kopenhagen en vloog terug met KLM. Nunes heeft zijn protheses niet nodig om te skaten - dat doet hij met zijn armen - maar wel om andere dingen te doen, zoals autorijden.

KLM laat in een reactie weten het voor alle passagiers ‘uiterst vervelend te vinden als bagage en andere persoonlijke eigendommen te laat aankomen op de plek van bestemming’. ,,We begrijpen dat dat in dit geval een extra onwenselijke ervaring oplevert. We zoeken uiteraard uit hoe we zo snel mogelijk kunnen helpen om de koffers weer terug te krijgen. Onze klantenservice staat in contact met meneer Nunes”, laat de woordvoerder weten.

Nunes, die zijn benen verloor op zijn zesde, toen hij met vriendjes wilde treinsurfen, is niet de enige die getroffen is door de kofferellende bij KLM. De bagage is al langer een groot probleem op Schiphol, vooral als gevolg van personeelstekorten. Daardoor hopen de koffers zich op de luchthaven op. Daarnaast hebben reizigers op het vliegveld de afgelopen tijd last gehad van vertragingen, annuleringen en lange wachttijden. Ook op andere Europese luchthavens spelen dergelijke problemen.

