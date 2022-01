Gehate Martin ‘Pharma Bro’ Shkreli moet miljoenen terugbetalen en krijgt farmaverbod

FBI onderzoekt of Pharma Bro Shkreli vanuit de gevangenis zaken doet

Martin Shkreli, die vorig jaar voor zeven jaar achter de tralies verdween omdat hij investeerders had opgelicht, is mogelijk nog steeds verbonden aan het farmaceutische bedrijf waar hij directeur van was. De Amerikaanse inlichtingendienst FBI onderzoekt of Shkreli met behulp van een mobieltje zaken doet vanuit de gevangenis.

